رئيس الوزراء: وضعنا حلولا لخمسة مشروعات متعثرة بالدقهلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، أن زيارات الوزراء للمحافظات تتيح لقاءات مع نواب وقيادا المحافظة من أجل وضع الدفع بالمشروعات المتعثرة عن العمل، مضيفا أنه تم التوافق على حلول لـ4 أو 5 مشروعات منها بمحافظة الدقهلية.



وأوضح مدبولي - في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية - أن هذه الزيارات تأتي للتأكيد على المواطنين أن الحكومة موجودة في كل المحافظات وليست في القاهرة فقط.يس القاهرة فقط.



وأشار إلى أن المجتمع المدني في محافظة الدقهلية يشارك بهمة ونشاط في تنفيذ المشروعات الخدمية يدا بيد مع الدولة، مبينا أن مواطنين كثيرين تبرعوا بأراضي وإنشاء المباني للمدارس فضلا عن تجهيز عدد من المستشفيات.