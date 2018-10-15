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أخبار العالم

وزير العدل الأمريكي: تصنيف حزب الله جماعة جريمة عابرة للحدود

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:46 م
حزب الله
حزب الله
أ ش أ
أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز اليوم الاثنين تصنيف خمس جماعات منها "حزب الله" اللبناني على أنها جماعات جريمة عابرة للحدود.

وقال سيشنز إن الجماعات الأربع الأخرى هي (إم.إس-13) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، (سي.جيه.إن.جي) المكسيكية، (سينالوا كارتل) المكسيكية، و (كلان ديل جولفو) الكولومبية.

وأضاف أن هذه الجماعات ستخضع لتحقيقات وإجراءات قضائية شديدة الصرامة، وأنه سيتم تشكيل لجنة خاصة يرأسها مساعد النائب العام إيلان جراف للتحقيق مع أفراد وشبكات تقدم الدعم لـ "حزب الله".

وأشار سيشنز، حسب موقع وزارة العدل الأمريكية، إلى أن اللجنة ستضم خبراء في مكافحة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال من فريق الوزارة المعني بمتابعة مسألة تمويل "حزب الله" والإتجار في المخدرات بهدف تمويل الإرهاب، وهو فريق تم تشكيله في يناير الماضي.

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