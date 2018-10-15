المتحدث باسم البرلمان: زيارات الرئيس السيسي لروسيا تحظى باهتمام العالم كله

أكد الدكتور صلاح حسب الله وكيل لجنة القيم المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب "الحرية" أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا إلى روسيا، مؤكدا أن جميع زيارات ولقاءات الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بويتن تحظى باهتمام عالمي كبير وغير مسبوق.



وقال حسب الله، في بيان اليوم الاثنين، إن هناك أسبابا مهمة وراء الاهتمام العالمي الكبير ومتابعة لقاءات زعيمي مصر وروسيا في مقدمتها أن العالم يترقب موقف القاهرة وروسيا تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية، فضلا عن قدرة الرئيسين السيسي وبوتين على تكوين رأى عام عالمي مساند ومدافع عن رؤية القاهرة وموسكو تجاه القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة وفى القلب منها مسيرة السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.



وتوقع الدكتور صلاح حسب الله نجاح القمة المرتقبة بين الزعيمين الكبيرين وتحقيقها لجميع أهدافها السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها لصالح البلدين.