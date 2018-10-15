وزير الإعلام اللبناني : نؤيد موقف الحريري بالتضامن مع السعودية

أعرب وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، عن تأييده لموقف رئيس الوزراء سعد الحريري بالتضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها على خلفية واقعة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أن موقف الحريري من هذه الأزمة هو الموقف الصحيح.



وأضاف وزير الإعلام اللبناني، في تصريحات صحفية عقب لقاء عقده مع الحريري مساء اليوم الاثنين، أن التعرض للمملكة العربية السعودية، التي تعد أحد أبرز القوى العربية الموجودة في المنطقة، هو إساءة للمملكة ولصداقة لبنان معها، وهى إساءة ليست في مكانها أبدا ويجب حماية هذه المجموعة العربية لبعضها البعض، مشيرا إلى أن حماية السعودية جزء من حماية لبنان ومستقبله.



وقال: "أعتقد أننا كلبنانيين معنيون بمنطق التحقق من المعلومات ومتابعة الأمور بطريقة دقيقة. نراقب الأمور ونحكم على نتائجها، ولا نقوم بما تقوم به بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أحكام عرفية في هذا الموضوع".



من ناحية أخرى، أشار الوزير ملحم الرياشي إلى أنه استعرض مع سعد الحريري الأجواء المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الأمور بدأت تأخذ اتجاهات أكثر إيجابية.



وقال: "نأمل خيرا في الأيام المقبلة أو أكثر منها قليلا، بأن تكون هناك حكومة في البلد. رئيس الوزراء المكلف متفائل، وهو يعمل على قدم وساق لتحقيق هذه الغاية.. بالتأكيد هناك عراقيل، ولكن وبالطريقة التي يعمل بها الحريري، والتي لدينا ثقة كبيرة بها، يمكن أن نصل إلى نتيجة وإنتاج حكومة في وقت قريب".



وأكد أن هناك جدية من جانب الحريري الذي يبذل جهودا حثيثة لتذليل العقبات والعقد التي تؤخر تشكيل الحكومة.



وشدد على أن حزب "القوات اللبنانية" قدم تسهيلات في ما يتعلق بتمثيله الوزاري بالحكومة، واصفا تلك التسهيلات بأنها "بلغت مستوى التضحيات" حتى يمكن الوصول إلى حكومة في لبنان، مشيرا إلى وجود بعض التفاصيل الصغيرة البسيطة المتبقية التي لها علاقة بتركيبة الحكومة بشكل عام.



وأثنى الوزير الرياشي على البيان الصادر اليوم من التيار الوطني الحر بالتهدئة ووقف الحملات الإعلامية مع حزب القوات اللبنانية، مؤكدا أن له أهمية كبرى ويخدم الإطار الصحيح لتشكيل الحكومة.