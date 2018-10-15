لبنان: الحريري يبحث مع رؤساء الوزارة السابقين مستجدات تشكيل الحكومة

أجرى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مساء اليوم، مباحثات مع الرؤساء السابقين للحكومة فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، تم خلالها التشاور في الأوضاع العامة للبنان وآخر المستجدات السياسية خاصة في ما يتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة.



على صعيد ذي صلة، أجرى الحريري مباحثات مماثلة مع وزير المهجرين وعضو مجلس النواب طلال أرسلان، والذي قال في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن سعد الحريري هو رئيس حكومة لكل لبنان، ويحرص دائما على وحدة اللبنانيين وتماسكهم وجمعهم بغض النظر عن التنوع السياسي.



وأكد الوزير أرسلان أن الواجب يقتضي دعم موقف "الحريري" وتسهيل مهمته في تشكيل الحكومة "إنما ليس على حساب إلغائنا من الوجود".. مشيرا إلى أنه قدم سلسلة من التنازلات بهدف تسهيل عملية التمثيل الدرزي داخل الحكومة المرتقبة، وأنه على استعداد لأي لقاء يجمع بينه وبين القيادي الدرزي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.



وأشار إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يقتضي بالضرورة أن يكون هناك تمثيل وزاري يراعي التنوع داخل الطائفة الدرزية، على نحو يعبر عن الشراكة الحقيقية في لبنان.