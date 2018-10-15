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فن

هند صبري تدعم مرضى سرطان الثدى.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:43 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنان هند صبرى مقطع فيديو لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك أثناء وجودها مع جمعية نوران للتوعية ضد سرطان الثدى بتونس.

وعلقت هند صبرى على الفيديو قائلة : "لنتحد ضد السرطان، شاركوني في الماراثون الذي تنظمه جمعية نوران للتوعية ضد سرطان الثدى، يوم الأحد 21 أكتوبر الساعة الثامنة و النصف صباحًا في شارع الحبيب بورقيبة".

يذكر أن هند تحضر حاليا لمسلسل درامي جديد بعنوان "الجميلة وابن السلطان" وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكرى.



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