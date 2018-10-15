التموين والتجارة الداخلية: إجراءات لحذف البطاقات الخاطئة والمسافرين.. ولا مجال للاحتكار

المصيلحي :

470 ألف بطاقة مصدرة غير مستدل على أصحابها

التجار يشترون الأرز بسعر أعلى من هيئة السلع

الوزارة تكشف بعض معايير الاستبعاد من الدعم

احتياطات السلع الاستراتيجية آمنة.. ولا تهاون مع الاحتكار

لدينا عجز في أعداد المفتشين

لن يتضرر شباب جمعيتي من الدعم النقدي.. وبلاش الضرب السريع



وكشف وزير التموين، عن وجود لجنة حكومية دائمة لتأمين أسعار السلع الاستراتيجية، موضحا أنه لم يتم حتى الآن أي تعاقدات على سلع بنظام التحوط وأن مصر تدخل على البورصات العالمية لشراء السلع لحظيا.



وأضاف المصيلحي أن الوزارة قد تلجأ إلى استيراد الأرز ولكن وفقا لمعايير مهمة، منها مقاربة الأرز المستورد المحلي، موضحا أن الهند والصين لديهما أرز مقارب في مواصفاته للأرز المصري وكذلك أمريكا يماثل الأرز المصري بالضبط لكن أسعاره عالية.



وتابع أن التجار يشترون الأرز من المزارعين بسعر أعلى من هيئة السلع التموينية وهذا الأمر مرحب به وكله في صالح المواطن والفلاح أيضا وأهلا بالمنافسة.



وكشف " المصيلحى"، عن بعض شروط استحقاق الدعم التي ستعلن عنها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية قريبا لبقاء المستحقين تحت مظلة الدعم أو سيتم استبعادهم.



وأوضح الوزير ، أن من تحصل منه ضريبة قيمة مضافة أكثر من 500 ألف في السنة أو من يعلم أولاده في مدارس دولية أو يمتلك سيارة آخر موديل لا يستحق الدعم.



وأضاف أن المناطق اللوجستية ستمثل مستقبل التجارة الداخلية في مصر لما تمثله من أهمية كبيرة في تنظيم التجارة الداخلية.



وقال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية من الوزارات التي تهم أكثر من 80% من مواطني مصر، موضحا أن أهم دور تقوم به الوزارة هو توفير الاحتياطي الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية لتحقيق الاستقرار.



وأضاف أن احتياطيات القمح فوق 4 اشهر والسكر 5.6 شهر والزيوت 3.2 شه، مشيرا إلي أن تسعير الأرز تم بالتعاون بين وزارة التموين والزراعة بنحو 4700 جنيه للطن بما يحقق الفلاح أو المزارع نحو 10 آلاف جنيه أرباحا للفدان.



وأوضح المصيلحي أن الوزارة تسعى للحفاظ على أسعار الأرز في السوق بين 8 و8.5 جنيه للكيلو مضيفا أن أي ممارسات الضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأرز لن تفيد، مؤكدا أن أي ممارسات تهدف إلى تخزين الأرز كي تزيد أسعاره لن تجدي.



وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي ممارسات احتكارية.. موضحا أنه تم استلام 10.500 آلاف طن وبالنسبة الأرز الأبيض توجد تعاقدات بكمية 38 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.



ولفت إلى وجود احتياطي من اللحوم البيضاء بنحو 6 اشهر استهلاك ووجود تعاقدات تكفي لنهاية 2019.



وتابع، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي بنحو 1300 منفذ ونسبة 60% منها في المحافظات ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.



وفي سياق متصل اعترض وزير التموين على بعض المنشورات الإعلامية التي ترسخ لفشل الحكومة في تسعير الأرز خلال الموسم الجاري، وبعض الافتراضات التي تنشرها صحف حول أخطاء في السوق لا تقف أمامها الوزارة صامتة.



أوضح أنه يوجد عجز حقيقي في أعداد مفتشي التموين، مشيرا إلى كبر سن المفتشين الحاليين ونقص خبرة الشباب فضلا عن امتناع الحكومة عن تعيين أي مفتشين جدد.



ولفت إلى وجود أكثر من 33 ألف بقال تمويني و6 آلاف منفذ تابعة لشركات المجمعات بإجمالي 250 ألف منفذ تجاري حكومي وخاص مقابل 6 آلاف مفتش تمويني فقط.



وطالب الوزير المواطن بسرعة إرسال الشكاوى للوزارة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية لأي تلاعبات في أسعار السلع أو الفواتير من التجار.



ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة لشباب جمعيتي قال فيها: منافذ جمعيتي لن تتضرر من التحول للدعم النقدي، نافيا أن يكون التحول للدعم النقدي معناه أن يحصل المواطن على نقود الدعم في يده ولكن سيكون حرا في اختيار السلع التي يرغب فيها من المنافذ التابعة لوزارة التموين.



وأكد أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي وتسليم المواطن الدعم في صورة نقود مرفوض، لأنه يهدد معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة لو كانت تتجه نحو الدعم النقدي الحر لما عملت على زيادة منافذ التوزيع كما أننا سنفتح مرحلة ثالثة لمشروع جمعيتي.



وشدد الوزير على أنه سيتم غلق الماكينات التي تقوم بعمليات ضرب سريع، لافتا إلى أن بعض التقارير أثبتت أن بعض الماكينات تم غلقها لأن فارق التوقيت بين ضرب البطاقة والتي تليها 10 ثوان فقط، مطالبا أصحاب المنافذ التابعة بعدم تنفيذ الممارسات غير النزيهة للحفاظ على استمرار المنفذ.



قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم حذف عشوائي لأي بطاقة تموين أو أي فرد يستحق الدعم عشوائيا، موضحا أنه يتم إيقاف البطاقات ذات البيانات الخاطئة أو حذف المسافرين.ولفت الوزير، خلال مؤتمر صحفي،اليوم، إلى أن هناك نحو 470 ألف بطاقة مصدرة غير مستدل على أصحابها بسبب عدم وجود أرقام تليفونات مسجلة لأصحاب هذه البطاقات.وأكد أن أي بطاقة تظل ببيانات خاطئة حتى 8 نوفمبر 2018 يتم إلغاؤها ويضطر أصحابها إلى التقديم للحصول على بطاقة جديدة وفقا للمعايير الجديدة للانضمام إلى منظومة الدعم.