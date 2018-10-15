أحمد موسي: القضاء المصري نزيه وبعيد عن السياسة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجماعة الإرهابية دأبت على إهانة القضاء المصري خلال الفترة التي وصلت فيها للحكم؛ موضحا أن القضاء المصري معروف بنزاهته وأنه لا يمكن أن يتم السيطرة عليه من قبل أي حاكم مهما كان.



استنكر موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »؛ المذاع على فضائية « صدى البلد »، ما قام به منتصر الزيات، وحمدي الفخراني، وعبد الحليم قنديل من إهانة القضاء المصري؛ موضحا أن القضاء في مصر ليس له علاقة بالسياسة على الإطلاق.



وأوضح موسى، أن عدد المحامين الذين حضروا اليوم إلى دار القضاء للدفاع عن المتهمين بإهانة القضاء تقاضوا 20 مليون جنيه.

