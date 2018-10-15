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أخبار العالم

مسئول أمريكي: نسعى لخفض مبيعات البترول الإيراني إلى الصفر في أسرع وقت

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:35 م
البترول الإيراني
البترول الإيراني
أ ش أ
قال براين هوك المبعوث الأمريكي بشأن الأزمة مع إيران اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة مازالت تسعى لخفض مبيعات البترول الإيراني إلى الصفر.

وأضاف هوك، فى تصريحات أدلى بها فى برلين، أن واشنطن لا تتوقع حدوث آثار سلبية على أسواق البترول العالمية بسبب إعادة تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران نظرا لأن هذه الأسواق متوازنة.

ونقل راديو "صوت أمريكا" عن المسؤول الأمريكي قوله إن إيران تستغل عائدات البترول في تمويل الإرهاب في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا أن واشنطن تهدف إلى خفض مبيعات البترول الإيرانى إلى الصفر فى أسرع وقت ممكن.

وأشار هوك إلى أنه زار الهند، أكبر مستورد للبترول الإيراني، وبحث الأمر أيضا مع مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قبل بدء المرحلة الجديدة من العقوبات ضد إيران فى الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

تجدر الاشارة إلى أن إيران، ثالث أكبر منتج للبترول فى منظمة "أوبك"، أكدت مرارا أنه لايمكن خفض صادراتها من البترول إلى الصفر بالنظر إلى وجود طلب كبير على بترولها فى الأسواق العالمية.

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