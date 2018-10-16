ضبط 20 مخبزا مخالفا ومصنعى مخلل ومبيدات زراعية.. صور

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على الأسواق والمخابز والمصانع لضبط المخالفين لردعهم والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع بنطاق المحافظة بتوجيهات من المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين.



أسفرت الحملة التى قادها المهندس عاطف عبيد مدير الإدارة التموينية بشبراخيت عن ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص وطن مخلل مشكل غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخابز مخالفة.



وفى كوم حمادة تمكنت الجملة من ضبط 12 مخبزا مخالفا لتصرفهم فى حصص دقيق مدعم وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن بالإضافة إلى ضبط 1000 علبة عصير مجهولة المصدر كما تحرر 12 مخالفة تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار.



وتمكنت الحملة التموينية الموسعة بالنوبارية من ضبط مصنع مبيدات زراعيه بدون ترخيص وتم تحريز 5000 عبوة مبيد معبا معد للبيع وعدد 5000 عبوة فارغة معدة للتعبئة وعدد 3000 كيس معد للتعبئة وأدوات تعبئة تم تحريز المعدات والعبوات بالإضافة إلى ضبط أصحاب 5 محلات لجزارة لقيامهم بالذبح خارج المجزر وتم التحفظ على 50 كجم لحوم.



وفى بندر دمنهور تمكنت الحملة التى قادها المهندس عصام فاروق مدير الادارة التموينية من ضبط 2 مخالفة لمخبزى لانتاج الخبز البلدى المدعم لاستيلاؤهما على حصة المخبزى التى تقدر 424 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50كجم .



كما تمكنت الحملة من احباط تهريب 3000رغبف خبز مدعم للسوق السوداء وتحرير 8 قضايا لمخابز مخالفة فى المحمودية ..وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.