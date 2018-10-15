بعد أسبوع قضاه في سوريا.. صحفي أمريكي: انتصر الأسد وخسرت أمريكا

أكد الصحفى الأمريكى دوج بيند ضرورة خروج الجيش الأمريكى من سوريا، بعد قضاء أسبوع فى سوريا.



وقال الصحفى الأمريكى فى مقال له " لقد فاز الأسد وانهزمت أمريكا "، وتابع قائلا "ما يمكن قوله عن التواجد الأمريكى فى سوريا أنه فشل كارثى". بحسب صحيفة سيفودنيا بريسا الروسية.



وأضاف باندو أن بشار الأسد "قاوم"، وحصل على دعم كبير من مؤيديه المسلمين والمسيحيين.



وأشار إلى أن الخطط الأمريكية لدعم الجماعات الدينية المعارضة فشلت، يرجع ذلك إلى عدم قدرتهم على جعل سوريا دولة ديمقراطية وليبرالية.



وأوضح أن المجتمع السورى أصبح منتحضر وعصرى للغاية وأن معظم الأمريكان سيشعرون بالراحة فيه.