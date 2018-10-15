افتتاح المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن بحضور وزير مجلس النواب.. غادة والي: قانون جديد للتضامن الاجتماعي نهاية عام 2019.. ورئيس ائتلاف دعم مصر: القضاء على فساد المحليات مفتاح التنمية..صور

مستقبل وطن: الحزب قادر على قيادة الحياة السياسية خلف الرئيس

مشروع قانون لرعاية الأيتام أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي

علاء عابد: مستقبل وطن حزب يتسع للجميع

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، المنتدى البرلماني الأول للحزب بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.ويشارك في المنتدى أعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، بجانب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر.قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب أصبح قادرا على حمل راية السياسة في مصر، خلف الرئيس السيسى.أضاف "رشاد" خلال كلمته بالمنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يضم بين صفوفه مجموعة شبابية تمثل عدة وعتاد للدولة، تملك من القوة والصدق لأن تكون أكبر حزب سياسي في مصر، ومن هنا جاءت قناعته بأن يقود مستقبل وطن دفة السياسية في مصر خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك البطل الذي حمى البلاد من السقوط، مشيرا إلى أن فكرة إعادة التأهيل جاءت من الإيمان بضرورة تغيير الدماء وضخ دماء وكوادر شبابية جديدة.وشدد على عدم السماح بالاستمرار لمن يريد مصلحته الشخصية على حساب مصلحة الحزب والوطن.وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من قانون التضامن الاجتماعي الجديد فى عام 2019، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون متحدى الإعاقة، بالإضافة إلى عمل صناديق للإغاثة بالمحافظات الحدودية.وقدمت والى خطة الحكومة فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر، وهى مجموعة من البرامج صدر لبعضها تشريعات وآخر فى طريقها للتشريع وفى مقدمتها قانون التأمين الصحي.وأضافت وزير التضامن الاجتماعي، أن حزب مستقبل وطن لديه رؤية وخطة عمل ستساهم بشكل كبير في عمل الحكومة، كما أن الأحزاب يجب أن تكون ساعية للانحياز للمواطن والوطن.وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك قانون لرعاية الأيتام سيتم تقديمه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، للاهتمام بالشباب من ذوي الرعاية لكن الحكومة ستغير نمط تعاملها.وأضافت والي أن الحكومة لا توقف ضمان تكافل وكرامة لكن يتم فقط تجميد الصرف لأسباب يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أنها طالبت المواطنين مرارا وتكرارا بالخضوع للكشف مرة أخرى لإعادة رفع تجميد المعاشات عن الأسرة المستحقة إن وجدت.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الحكومة تقوم بمراجعة حقيقية على أرض الواقع للمستفيدين من تكافل وكرامة، مؤكدة أن القانون الذي سيتم إرساله لمجلس النواب يشمل جميع المقومات والمراجعات الدورية وكذلك الشروط المطلوبة للحصول على الضمان حتى لا يتم الوقوع في مثل هذه الإجراءات مرة أخرى.وأكد زعيم الاغلبية بالبرلمان رئيس ائتلاف دعم مصر نائب رئيس حزب مستقبل وطن عبد الهادى القصبى، على أهمية انعقاد المنتدى البرلماني الأول فى زمانه، لأننا نشهد انعقاد دور برلماني جديد تشريعي ورقابي، وأهمية مكانية لأنه ينعقد داخل مدينة السلام تزامنا مع ملتقى سانت كاترين الذى يجسد دور مصر فى نشر المحبة، كما أن انعقاد المؤتمر له أهداف ذات أهمية لدعم الدولة المصرية والمواطن المصرى بحضور عدد من الوزراء ونخبة من المفكرين والعلماء.وأضاف القصبي، أن المنتدى يناقش الإصلاح التشريعي والاجتماعي وكذلك يناقش دور المحليات بين الواقع والمأمول، لأن إصلاح الأحوال المتردية للمحليات هي بداية القضاء على الفساد ومفتاح حقيقى للتنمية الشاملة، كما يناقش المنتدى واحدة من أهم القضايا وهى آليات بناء الإنسان تلك القضية التي فجرها الرئيس السيسي باعتبارها قضية هامة، مشيرا إلى أنه بدون بناء الإنسان تصبح جهود التنمية بلا جدوى.وأشار زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن المنتدى يناقش آليات دعم الاستثمار ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وانتصار مصر على الإرهاب فى ظل حجم التحديات غير المسبوقة، مؤكدا أن الله سخر لنا قيادة واعية وجيشا باسلا وشرطة وطنية وشعبا يتحمل الأعباء فى سبيل الحفاظ على تراب مصر الغالية.وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التحديات كانت كثيرة للغاية، وكان هناك اتجاهان أولهما أن تكون مصر دولة مؤسسات لبناء الوطن ومن هنا انطلقت فكرة إنشاء حزب مستقبل وطن لينحاز للوطن والمواطن البسيط، مؤكدا أن مستقبل وطن شبابي عريق أتشرف بأن انتمى له وهو المستقبل الحقيقي للشارع المصري.وأضاف عابد أن ترأس المهندس أشرف رشاد للحزب رسالة عظيمة تؤكد مدى إيمان الحزب بالشباب، موجها التحية لرشاد على مجهوداته للنهوض بهذه الفكرة والعمل على الحفاظ عليها.وأشار إلى أن مصر قبل دستور 2014 كان للشخص الأحقية في الجمع بين سلطتين ولكن دستور 2014 ألغي كل هذه السلطات.