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جمال بيومي: السيسي أعاد مصر لأفريقيا وللعالم العربي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين أكد أن توجه مصر للشرق لا يعنى أنها تعطى ظهرها للغرب وان مصر فى الأساس دولة تريد ان تكون على صداقة بكل الدول».

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار، تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن الاتحاد الروسي الجديد هو المنافس الشرعى للولايات المتحدة وليس بنفس القدر القديم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر لافريقيا وللعالم العربي ولم يترك فرصة إلا وقام بزيارة الدول الخارجية مؤكدا ان كل ذلك يصب فى مصلحة مصر، أن مصر ترحب بكل الشركاء التى تمد يدها لنا ونمد لهم يدنا.

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