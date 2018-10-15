حكومة الإكوادور تناشد آسانج عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى

ناشدت حكومة الإكوادور اليوم المواطن الاسترالى جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس الذى لجأ إلى سفارتها فى لندن منذ نحو 6 أعوام عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.



وذكرت شبكة "أيه بى سي نيوز" الاخبارية الامريكية أن حكومة الإكوادور طلبت من أسانج أيضا ضرورة تلافى إثارة أية قضايا يمكن أن تضر بمصالحها الدبلوماسية.



وقالت حكومة الاكوادور - في مذكرة مكونة من 15 صفحة نشرتها على شبكة الانترنت - إن اسانج محظور عليه التدخل فى شئون الدول الأخرى.



تجدر الإشارة إلى أن أسانج الذي تسبب فى إحراج الولايات المتحدة بعد نشره أعدادا هائلة من الوثائق السرية - لجأ إلى سفارة الاكوادور فى لندن منذ عام 2002 - حيث طلب حق اللجوء السياسي للافلات من محاولات تسليمه إلى السويد بتهمة التحرش الجنسي.