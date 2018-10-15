رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات: أطالب بنقابة للمرأة الريفية

قالت رابحة فتحى رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات أن المرأة الريفية تحتاج للكثير من العمل حتى تتمكن اقتصاديا.



وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد أَنه لابد من نقابات معنية بمشاكل المرأة الريفية ، وأن يكون لها نصوص خاصة فى الدستور.



أشارت فتحى إلى أن المرأة الريفية لا تدخل ضمن المرأة العاملة من حيث الحقوق وهناك كثير من العادات تظلمها منها الحرمان من التعليم والختان والإرث والتأمين الصحى فلا يعترف بها كمرأة منتجة.

