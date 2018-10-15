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اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية يطلق دليل الاستثمار الصناعي.. الأربعاء المقبل

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:59 م
مدبولي
مدبولي
آية الجارحي
ينظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف؛ الأربعاء المقبل؛ ندوة تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنطقة مصر الجديدة، لعرض مبادرة المركز بشأن " دليل الاستثمار الصناعي في مصر"، بجانب مناقشة نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، والذي يشرف على تجهيزه المركز.

وقالت "عبد اللطيف" في تصريحات لها اليوم، إن المركز عكف على إعداد دليل الاستثمار الصناعي على مدار عام كامل، للمساهمة في سد الفجوة المعلوماتية في مصر.

وأوضحت أن الدليل يحتوي على معلومات هامة عن كل أقاليم ومحافظات مصر، التي يحتاجها أي مستثمر صناعي، موضحة أنه يجمع كافة المعلومات الهامة في مكان واحد.

وأكدت أن إعداد الدليل كمساهمة منه كمركز بحثي لتحقيق التنمية الصناعية.

ويتم خلال نفس الندوة إعلان وتحليل نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا منذ عام 2004، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين، ويشارك في هذا الجزء المجلس الوطني للتنافسية.

ويقوم بالتعليق على المركز التنافسي لمصر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويدير الندوة كل من السيد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ويشارك فيها كل من طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا)، هاني توفيق ، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

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