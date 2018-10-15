رقم صادم حول معدلات الولادة القيصرية في مصر.. والدولة الأعلى خارج التوقعات



وترجع الزيادة العالمية في انتشار الولادة القيصرية إلى زيادة عدد النساء اللواتي يلدن في المؤسسات الطبية مثل المستشفيات حيث يتم تنفيذ الإجراء في كثير من الأحيان. ومن بين الأسباب الأخرى خوف النساء من الألم أثناء الولادة ، والانطباع بأن الولادة القيصرية أكثر أمانًا.

قالت دراسة نشرت في مجلة لانسيت إن استخدام العمليات القيصرية يتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم وسط تحذيرات بأن هذا الإجراء ينمو بمعدل "مثير للقلق"، وفق ما نقلت مجلة فوربس.وأضافت أن نسبة الولادة القيصرية كانت 12٪ في مطلع القرن ال21، وارتفعت إلى 21٪ في عام 2015. وقال الأطباء إن هذه الإجراءات لم تكن مبررة في العديد من الحالات.وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 10 إلى 15٪ من الولادات هي التي تتطلب فعليا هذا الإجراء.ورغم أن الولادات القيصرية يمكن أن تكون إجراء لإنقاذ حياة الأم والطفل على حد سواء، إلا أنه إجراء يأتي بمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات لا سيما عندما يتعلق الأمر بالولادات في المستقبل وهناك ما لا يقل عن 5 بلدان، تتم ولادة أكثر من نصف الحالات بشكل قيصري.وتأتي جمهورية الدومينيكان أولًا بنسبة 58.1٪ من جميع الولادات التي يتم إجراؤها تكون قيصرية ، تليها البرازيل ومصر اللتان تشتركان في نفس النسبة 55.5٪، أما في الولايات المتحدة ، فالمعدل أقل بكثير ولكنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا بـ 32.9٪.وأوضحت الدراسة أن هذا الإجراء مفرط في الدول الغنية في حين أنه غير متوفر في العديد من المناطق الفقيرة في العالم ، على الرغم من أنه مطلوب بشكل حقيقي في بعض الحالات وكان استخدامه أكثر من 10 مرات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكثر مما كان عليه في غرب ووسط أفريقيا في عام 2015 وعلى سبيل المثال ، فأنه لا يمثل سوى 0.6٪ من الولادات في جنوب السودان.