فيديو جراف.. قصة أكبر مصفف شعر في العالم عمره 107 أعوام

الأمريكي أنثوني مانتشينيللي، البالغ من العمر 107 أعوام، يعد أكبر مصفف شعر فى العالم قضى منها 96 عامًا في العمل بالولايات المتحدة الأمريكية.



ويرجع وصف أنثوني بأكبر مصفف شعر في العالم، لموسوعة جينيس التى صنفته كذلك في عام 2007.



ويقول أنثوني إنه بدأ عمله في صالونات الحلاقة منذ أن كان عمره 11 عامًا، وذلك بدوام كامل لمدة خمسة أيام في الأسبوع، مؤكدًا أنه يعمل الآن منذ الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، ولا يأخذ أي أدوية.