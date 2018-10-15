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مرأة

خطر تتعرض له الفتيات بعد سن البلوغ ومصدر للأمراض النسائية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور وائل شعلان استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير إن السمنة تعتبر من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى بلوغ البنت في فترة مبكرة وذلك لأن الجسم يتكون من الشحوم التي تؤثر على نسبة الأنسولين والأستروجين في الدم ويتسبب لها في حدوث الطمث المبكر للفتاة.

وأضاف شعلان أن السمنة مرض يقف حائط صد أمام النساء , حيث تعمل السمنة على خلل في الهرمونات فقد يحدث بعض الخلل في هرمونات الغدة الدرقية مما يؤدي إلى خلل في بعض وظائف الجسم ولذلك يتأخر سن البلوغ أو تبلغ الفتاة في مرحلة مبكرة نتيجة هذا الخلل الهرموني.

وأوضح أن عدم انتظام الدورة الشهرية من أكثر المشاكل التي تحدث لمعظم الفتيات ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها زيادة الوزن لأن الوزن الزائد يؤثر على هرمونات الفتاة مما يجعل دورتها الشهرية غير منتظمة لافتًا إلى أن تكيس المبايض من ضمن الأمراض التي تصيب الفتيات عند عمر 18 عام وهو أحد الأمراض التي تصيب المبيض نتيجة حدوث خلل هرموني فيحدث له تضخم ويصبح أكبر من حجمه الطبيعي مما يؤدي إلى ضعف الإباضة بحيث لا تصل البويضة إلى حجمها الطبيعي في وقت التبويض فتقل فرص حدوث الحمل , ويحدث هذا المرض لدى الفتاة نتيجة الزيادة في الوزن وتظهر بعض الأعراض على الفتاة مثل ظهور الشعر الزائد في الجسم بسبب ارتفاع هرمون الذكورة وكذلك عدم انتظام الدورة الشهرية.

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