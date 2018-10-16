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محافظات

أستاذ بطب القصر العيني لصدى البلد:2.5 مليون حالة ولادة قيصرية سنويا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:34 ص
عملية جراحية
عملية جراحية
محمد عبدالحليم
قال الدكتور عمرو حسن استاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني في تصريح خاص "لصدي البلد" إن العمليات القيصرية تعد تكلفة مرتفعة على الدولة.

خاصة فى ظل وجود 2 مليون ونصف ولادة سنويا، نصفهم عمليات قيصرية، و2/3 تجرى فى القطاع الخاص وتدفعها الأسر من جيبهم بما فيها الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، والتى قد لا يكون هناك داعٍ طبى لها من الأساس.

وأضاف أن أكثر الأطباء الذين تورد منهم شكاوى للجنة آداب المهنة هم أطباء النساء والتوليد، أو أطباء التخدير، خاصة فى ظل إجراء عمليات فى بير السلم وعيادات خاصة غير مصرح لها بإجراء العمليات، والتى تتسبب فى أغلب الأوقات في الوفاة.

 

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