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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رئيس مدينة كرداسة يكلف برفع المخلفات والقمامة بقرية المعتمدية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
محمد الصاحي
كلف اللواء ضياء أبوالعزم رئيس مركز ومدينة كرداسة، الوحدة المحلية لقرية المعتمدية برفع القمامة بالمنطقة الواقعة بالقرب من نزلة الطريق الدائري، وذلك استجابة لما نشر بموقع «صدى البلد» الإخباري بعنوان: « منطقة المعتمدية تعاني من رائحة القمامة الكريهة».

وأكد رئيس مدينة كرداسة أنه سيتم رفع تلك القمامة والمخلفات صباح غد الثلاثاء، والدفع بعربات لنقل تلك المخلفات والقمامة، وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

وكان موقع صدى البلد الإخباري قد نشر شكوى أهالي منطقة المعتمدية بالقرب من نزلة الدائري، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة، ما يتسبب في استياء أهالي المنطقة.

وأرسلت نعيمة صفوت، من قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة شكاوى المواطنين الخاصة بالموقع، قائلة: "انتشار القمامة يعيق حركة السير للمواطنين وأخفى معالم المكان، فضلا عن تراكم القمامة الذي يتسبب في تواجد الكلاب الضالة وإثارة ذعر الأطفال والكبار في المكان".

وطالبت المسئولين بسرعة التعامل مع الموقف وإزالة القمامة ووضع صناديق القمامة وانتظام عملية تفريغها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056

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