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اقتصاد

الصناعة: استهداف زيادة الصادرات الكيماوية 38.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم
اعلنت الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية، عن وصول إجمالي صادرات مصر من الكيماويات لـ 30.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، و الوصول لـ 38.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 المقبل.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة، أن حجم النمو المستهدف لتلك الصادرات يقدر بنحو 20% و التركيز علي 11 سوقا، مشيرا إلي أنه من المقرر رفع نسبة نمو قطاع الكيماويات لـ25% خلال العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 5%.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر من الأسمدة سجلت ارتفاعا بـ394.31 مليون دولار خلال أغسطس الماضي بزيادة بلغت 2%.

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