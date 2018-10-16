سحر طلعت مصطفى تلتقي رستم مينيخانوف لتعزيز العلاقات بين مصر وتتارستان

التقت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي وعضو مجلس النواب المصرى برئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية رستم مينيخانوف والوفد رفيع المستوى المرافق له على هامش زيارته لمصر ، وذلك في جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التعاون القائم على تبادل المصالح المشتركة لكلا الدولتين.



واستهلت سحر طلعت مصطف كلمتها بالتأكيد على مدى عمق وخصوصية وقوة العلاقات المصرية الروسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي انعكست في 7 زيارات للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ما يعكس أهمية روسيا بالنسبة إلى مصر، كذلك أشارات إلى أهمية مصر بالنسبة إلى روسيا والتي انعكست في القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي مع مصر على المستويات، وذلك بمناسبة الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو.



كما أشارت إلى علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والروسي. وأشادت في بداية كلمتها ايضا بما أنجزته تتارستان من قفزات واضحة فى المجالات الاقتـــصادية والثـقافية والسياحـــية، وكيف أن عاصمتها قازان ظلت على مدى ما يزيد على ألف عام رمزًا للسلام والتسامح بين الأديان والثقافات، وفيها تمتزج الحضارتان الشرقية والغربية.



وبصفتها رئيسا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي، قالت إن المجلس سيواكب جهود القيادة السياسية في البلدين لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تقابل الشركات الروسية في مصر أو الشركات المصرية في روسيا بما يدعم في النهاية رؤية ورغبة القيادة السياسية في وصول العلاقات بين البلدين إلى أفضل مستوى لها، لا سيما في الشق الاقتصادي لكي يواكب تميز وخصوصية العلاقات السياسية بين البلدين ، خاصة أن بيئة الاستثمار في مصر تحسنت بشكل كبير وأصبحت من البيئات المشجعة والجاذبة على المستوى العالمي في العديد من القطاعات النشطة.



وعرضت سحر طلعت مصطفى لرئيس تتارستان ووفد رجال الأعمال المرافق له فرص الاستثمار الكثيرة المتاحة في مصر ، وأشارت بشكل خاص إلى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر المقترح انشاؤها فى شرق بورسعيد وكذا مجمعى البتروكيماويات فى العين السخنة والعلمين، وشرحت الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والإصلاحات الكثيرة التي تمت على أرض الواقع في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي المصري بشكل عام و تسهيل إجراءات الاستثمار وإقرار العديد من التشريعات، على رأسها قانون الاستثمار وقانون الإفلاس، بالإضافة إلى تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، بما ساهم في جعل السوق المصرية أكثر جذبا، وفتح شهية العديد من المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات.



وأكدت أن عودة الاستقرار إلى مصر جعلها "صمام أمان" لإقبال المستثمرين، وجعل البلاد بيئة استثمارية خصبة ومشجعة للمستثمرين ، مشددة على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارستان، لا سيما وأن حجم التبادل التجارى الحالى لا يتلائم مع الإمكانيات التى يمتلكها الجانبان ولا يواكب المستوى المميز للعلاقات السياسية بينهما.



وفي مجال السياحة أشارت النائبة سحر طلعت مصطفى إلى أهمية السياحة الروسية بالنسبة إلى قطاع السياحة المصري الذي بدأ يتعافى مؤخرا، مشيدة بقرار عودة الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو، ومؤكدة على أهمية عودة الطيران العارض (الشارتر)، بين المدن الروسية وبين المنتجعات السياحية المصرية على البحر الأحمر، خاصة أنه لم يعد هناك ما يعوق اتخاذ مثل هذا القرار في ظل حالة الاستقرار والأمن الكبيرة التي تعيشها مصر حاليا وهو ما دفع معظم الدول الأوربية إلى إعادة رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة.



كما أشارت النائبة إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون في مجال السياحة بين مصر وتتارستان وتبادل الوفود السياحية في ظل التراث الثقافي والديني المشترك بين تتارستان ومصر باعتبار أن أغلبية سكان تتارستان مسلمين، وبالتالي فإن زيارة المعالم السياحية الدينية في مصر قد تكون عامل جذب إضافي للسياح من تتارستان الذين يمكنهم الاستمتاع برحلة رائعة دون الشعور بأي ضيق، وهنا أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى بجهود تتارستان في إحياء التاريخ الاسلامى لمدينة قازان كبناء مسجد "قل شريف"، ثاني أكبر مساجد أوروبا واستضافتها للعديد من الفعاليات كان أخرها القمة الاقتصادية الدولية العاشرة "روسيا والعالم الإسلامي"، فى مايو الماضي.



واختتمت سحر طلعت مصطفى حديثها باقتراح عقد الدورة المقبلة لمجلس الأعمال المصري الروسي في مدينة قازان عاصمة تتارستان كخطوة لتدعيم العلاقات بين مصر وتتارستان، خاصة أن قازان تعد مدينة مثالية لكل من يسعى إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين روسيا وأقاليمها والدول العربية والإسلامية.



وكانت سحر طلعت مصطفى قد شاركت في اللقاء الذي عقد أمس الأول بمجلس الوزراء واستضاف فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان والوفد رفيع المستوى المرافق له لدعم العلاقات الثنائية فى شتى المجالات‪.



