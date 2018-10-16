اليوم.. القراءة الحرة بمكتبة الإسكندرية في ذكرى افتتاحها

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعالية "يوم القراءة الحُرة بمكتبة الإسكندرية"، والتي تقام سنويًا بالتزامن مع ذكرى افتتاح مكتبة الإسكندرية.



ويهدف هذا الاحتفال السنوي إلى التشجيع على القراءة بهدف المتعة، وذلك للمساهمة في نشر ثقافة القراءة وتشجيع جمهور المكتبة والمارة على المطالعة، ويقام في هذا اليوم فعاليات مختلفة مفتوحة للجمهور من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.



ويشمل احتفال هذا العام مجموعة من الندوات المتنوعة، وكرنفال الرسم بالطباشير على أرض الساحة الخارجية للمكتبة (البلازا)، حيث يقوم الجمهور بالرسم والتعبير عن أفكارهم واقتباساتهم المفضلة وحبهم للقراءة وكتبهم المفضلة.



كما يضم الاحتفال نشاط تبادل الكتب المستعملة بين المشاركين، حيث يأتي المشاركين بالكتب التي يرغبون بتبادلها مع بعضهم البعض في هذا اليوم بشكل مجاني، بالإضافة إلى فقرة استقبال الإهداءات للمكتبة، حيث تتلقى المكتبة إهداءات القراء بالكتب ومصادر المعلومات المختلفة التي تحتاجها المكتبة لدعم مجموعاتها.



وتختتم فعاليات "يوم القراءة الحُرة بمكتبة الإسكندرية" بساعة من القراءة الحرة في تمام الساعة الخامسة مساءً بساحة مكتبة الإسكندرية (البلازا).