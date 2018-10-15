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القوى العاملة: تشكيل مجلس لشئون العمل للنظر في حل المشاكل

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:38 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
حمزة شعيب
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم تشكيل المجلس الأعلى لشئون العمل لترسيخ مبدأ الحوار في حل المشاكل، مشيرًا إلى أن المجلس حقق التوازن بتواجد أصحاب العمل والعمال والحكومة، ومن ثم يسهل حل المشكلات التي تواجه أي طرف.

وأكد "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المجلس حقق التوازن بتواجد أصحاب العمل والعمال والحكومة، ومن ثم يسهل حل المشكلات التي تواجه أي طرف.

وأضاف أن قانون العمل وضع نصب عينيه مبدأ التوافق والحوار، موضحًا أنهم رحبوا بالاستماع إلى أي مقترح، والمواد محل الخلاف تم مناقشتها أكثر من مرة.

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