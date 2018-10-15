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برلمان

برلماني: زيارة السيسي لروسيا تأتي بناء على علاقات قوية أسسها الرئيس

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:39 م
النائب محمد سليم
النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
معتز الخصوصى
أكد النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الأهمية الفائقة التي تنطوي عليها الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى روسيا قائلا إنها تأتي في توقيت هام للغاية كما انها تؤكد على العلاقات القوية والدافئة بين القاهرة وموسكو.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي استطاع العودة بالعلاقات المصرية – الروسية الى الأصل واستطاع النهوض بها في مختلف المجالات ، مشددا على أن الزيارة الحالية ستشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية وسياحية واستثمارية.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذه الزيارة لها بعد سياسي مهم، حيث إن تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا يعود بالإيجاب الشديد على مختلف ملفات وأزمات المنطقة.

واعتبر سليم زيارة السيسي لروسيا، بمثابة دفعة جديدة للتعاون البناء المتواصل بين القاهرة وموسكو وللعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، حيث من المقرر أن تتناول الزيارة توسيع التبادل التجارى والاستثمارى وتنشيط الحركة السياحية، إلى جانب بحث قضايا الشرق الأوسط بما يحقق الحلول السلمية لأزماتها.

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