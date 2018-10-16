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محافظات

اليوم.. ماكياج في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:37 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة مخطوط مسرحيات "ماكياج ومسرحيات أخري" للأديب أحمد قاصد.

يناقشها الدكتورة سحر شريف والدكتور محمد عبد المنعم، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ويعد أحمد قاصد قاص وكاتب مسرحي وعضو جماعة أصيل الأدبية ومختبر السرديات بمكتبة الاسكندرية. تم تنفيذ عدد من أعماله المسرحية؛ منها: "لا ولماذا" بمركز الهناجر للفنون، "براويز أنتيكا" و "جزيرة الحب" بنوادي المسرح.

وتم نشر نص "ومضات مسرحية" في العدد الأول من نشرة مهرجان نوادي المسرح 2017، وله مجموعة قصصية بعنوان "النار" من مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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