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محلل روسي: مصر ترأس العالم العربي.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ماتوزوف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا لها أهمية كبيرة، موضحا أن لقاء القمة بين الرئيسين يأتي في ظروف صعبة لكل دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن مصر ترأس العالم العربي من وجهة نظر الروس، مؤكدا أن مصر هي قمة العرب.

وأشار إلى أن أى اهتمام بالقضايا الدولية والإقليمية لا يتجاهل العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، مؤكدا أن الجانب الروسي يعمل على رفع العلاقات الاقتصادية مع مصر والدليل على ذلك بناء المحطة النووية وغيرها من المشروعات الكبيرة.

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