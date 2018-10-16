برلمانية: فرض عقوبات وغرامات على القمامة أولى من الضوضاء

قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أنه كان الأولي من فرض عقوبات وغرامات على الضوضاء، هو سن قوانين وفرض عقوبات صارمة خاصة بالقمامة، مشيرة إلى أنها تعتبر من مشاكل العصر الحالي ، فعلي الرغم من كوننا في القرن 21، الي ان كثير من محافظات مصر تعاني منها.



وطالبت الشيخ في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بعودة الاهتمام بعامل القمامة كما كان في السابق، وصرف مبلغ مالي شهريا لهم يكون ذا قيمة، خصوصا وأن مرتباتهم في الوقت الحالي تعتبر ضئيلة جدا بالنسبة للوظائف الاخري علي الرغم من خطورة وأهمية وظيفته.



وتابعت عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، من المهم إنشاء مصانع لإعادة تدوير القمامة والاستفادة منها، موضحة أن العائد من هذه المصانع سوف يتم استخدامه في مجال جمعها وصرف مرتبات العاملين في النظافة، مضيفه ان الدولة لن تقدم أي تكلفة او مال، ولكن يجب التخطيط والتنفذ الجيد.



الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة طالبت في حوار صحفي بتغيير قانون البيئة وعمل عقوبات وغرامات مشددة خاصة بالضوضاء.