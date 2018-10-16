بعد تأجيل الزراعة البت في طلبات استيراد بذور تقاوي الطماطم صنف 023.. الفلاحين: التقييم كان يجب حدوثه منذ البداية.. وفرج: على معهد البحوث إنتاج بدائل سليمة

نقيب الفلاحين: نطالب بمحاسبة المسؤول عن خراب بيوت كل من زرع "الطماطم 023"

الاتحاد: تقييم التقاوي كان يجب حدوثه منذ البداية.. وعلى معهد البحوث إنتاج بدائل سليمة

قررت لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تأجيل طلب البت في استيراد 100 مليون بذرة من تقاوي الطماطم صنف 023؛ لحين إعادة تقييم هذا الصنف، وفقًا لتقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من تقاوي الصنف ذاته.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستيراد تقاوي المحاصيل الزراعية، ومن بينها تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة بـ 023.وقرر وزير الزراعة الغاء النظام المتبع باتخاذ أي قرارات بإعطاء أذون استيراد بالتفويض، مشددًا على وجوب عرضها على اللجنة العامة.وأكد أبوستيت أهمية تطوير الأداء البحثي بمعهد بحوث البساتين خلال الفترة المقبلة، بإنتاج تقاوي متميزة من محاصيل الخضر، مع تطبيق النظام المتبع في حفظ حقوق المربي، وذلك أسوة بما يقوم به معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وذلك للحد من عمليات استيراد تقاوي محاصيل الخضر، توفيرًا للعملة الصعبة.وحول هذا الشأن، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إننا نطالب بمحاسبة المسؤول في وزارة الزراعه عن السماح بتداول هذا الصنف بتلك المواصفات بعد ثبوت صحة شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة بـ"023".واضاف ابوصدام ان تعويض الفلاحين ياتي الان كأولويه بعد أن اثبتت اللجان بالمعاينة الظاهرية لحقولهم، انها مصابة بفيروس تجعد التفاف الأوراق TYLCV، وان أصناف أخرى من هجن الطماطم غير مصابة بهذا الفيروس ومزروعة بنفس المناطق ونفس التوقيت ولم تصب بثمة فيروسات.وأشار أبو صدام إلى أن معهد بحوث أمراض النباتات قام- بناء على طلب الشركة المنتجة لهذا النوع من التقاوي- بمعاينة بعض الحقول المزروعة والتابعة للشركة بمنطقتي "النوبارية، وبنجر السكر" التابعة لمحافظة الإسكندرية، وبالفعل تم تشكيل لجنة من معهد بحوث أمراض النباتات وسحبت عينات في وجود مندوبي الشركة، وحضور احد المزارعين، وبإجراء الفحص الظاهري والمعملي؛ تبين أن النباتات مصابة بنفس الفيروس، مما يؤكد أن هجين «023F1» الوارد والمزروع بمعرفة الشركة في الأراضي التي طالبت بمعاينتها؛ قد أصيب بالفيروس المشار إليه ( TYLCV).واشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي أجرت فحصا ظاهريًا لهذه التقاوي، ولم يتم تحليل عينات منها لهذا الفيروس بمعهد بحوث أمراض النباتات فور ورودها، حيث انه لم يكن هذا الفيروس مدرجا ضمن الآفات التي يتم فحص تقاوي الطماطم لها من قبل، علما بان جميع الشحنات كانت مصحوبة بالشهادة الزراعية من بلد المنشأ بخلوها من الأمراض.وتابع نقيب عام الفلاحين أن توصية اللجنة بوقف استيراد هجين«023F1» طماطم وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف؛ غير كاف للمزارعين، وإنما يرجي معرفة ومحاسبة كل من تورط في هذه الكارثه .ومن جانبه، أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن ما أعلنته لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة بأنها ستؤجل طلب البت في استيراد 100 مليون بذرة من تقاوي الطماطم صنف 023، لحين إعادة تقييم هذا الصنف الذى كان من المفترض حدوثه منذ البداية وليس الآن، خاصة بعد أن تسببت في خسائر فادحة للفلاحين.وقال "فرج"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه على الوزارة تعويض الفلاحين عن الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها، وشن حملات ورقابة مشددة على الأسواق؛ لتوفير البذور والتقاوي السليمة ومصادرة المغشوش منها.وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أنه على معهد البحوث الزراعية خلال الفترة المقبلة العمل على إنتاج تقاوي جيدة وسليمة؛ حتى لا يخسر الفلاح، وكذلك العمل على إنتاج محاصيل جيدة.