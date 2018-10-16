تشريعية البرلمان: مشروع قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات اللجنة

قال النائب نبيل الجمل ، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة التشريعية بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعها يوم 21 أكتوبر بالتزامن مع استئناف الجلسة العامة للبرلمان.



وأكد الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيكون على رأس أولويات اللجنة لمناقشته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاهز وهو معروض الان على مشيخة الأزهر الشريف.



وأشار وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن اللجنة من المقرر ان تناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد إرساله من الأزهر إلى البرلمان، وسيتم عقد جلسات حوار مجتمعى حوله ، حتى يتم الانتهاء من مناقشته وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه فى أقرب وقت ممكن.

