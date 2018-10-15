مدير مستشفى المطرية يكشف أسباب وفاة طبيبة داخل سكن الطبيبات

نفى الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفي المطرية، حول ما تردد حول السبب الذي أدى إلى وفاة طبيبة بصعق الكهرباء داخل دورة المياه، قائلا "كلام غير صحيح".



وأضاف صفي الدين في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أنه تم معاينة الجثة وتبين عدم وجود أي آثار تفحم على عكس ماتم تردده حول تفحم الجثة.



وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة قانونية هندسية لمتابعة الحدث والتأكد من سبب الوفاة ، مضيفا أن تقارير اللجنة الهندسية أكدت عدم وجود أي وصلات كهربائية تعرضت لها الجثة، مؤكدا أن مستشفى المطرية تتميز بوجود فريق كامل لجميع التخصصات لصيانة جميع المعدات وأماكن الراحات الخاصة بالأطباء والممرضات.

