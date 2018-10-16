في شهر التوعية بسرطان الثدي.. تعرفي على فحص الماموجرام للكشف المبكر عن الyصابة

يعتبر شهر اكتوبر هو شهر التوعية ضد سرطان الثدي وتقول الدكتورة علياء كيوان باحثة في بيولوجيا السرطان الجزيئية وعلم فوق الجينات بمركز السرطان الألماني ان إكتشاف السرطان في مراحله المبكرة والبدء في علاجه من أهم الأمور التي تمنع الموت من هذا المرض لأن اكتشاف الورم وهو صغير يكون من السهل استئصاله وعلاجه.



فكل إمرأة تحتاج لتشخيص السرطان إلى ما يلي :

الكشف الذاتي شهريا وعادة بعد بداية الدورة الشهرية ب 10 أيام

مراقبة أي تغيرات على الثدي

فحوصات مخبرية

مراجعة الطبيبة النسائية للفحوصات السريرية

المسح الإشعاعي السنوي أذا كانت فوق ال ٤٠



التشخيص بالماموجرام :

بداية ترتفع فرص الإصابة بسرطان الثدي أذا كان لدى المرأة تاريخ عائلي ، أي أحد افراد العائلة أصيب بسرطان الثدي ، كذلك إذا كان يوجد طفرات جينية في العائلة أو عند المرأة نفسها مثل جين BRCA وكذلك أذا تعرضت لأشعة على الصدر قبل عمر الثلاثين ، بالتالي هنا العمر لا يلعب دور في عملية التشخيص ولكن اذا كان كل ما ذكر ليس موجود فالمرأة من عمر 40 - 44 لها الخيار في بداية التشخيص بإستخدام الماسح الإشعاعي المعروف بالماموغرام ، من عمر 45 - 54 لا بد من المسح الإشعاعي كل سنة ، ومن عمر 55 فما فوق بإمكانها إستخدام الماسح الإشعاعي مرة كل سنتين .



معلومات إضافية عن الماموجرام :

فائدة الماسح الإشعاعي الماموجرام هو قدرته على إكتشاف السرطان بحجمه الصغير والذي لم يبدأ بإحداث أعراض بعد وأكدت الدراسات إن السيدات المواظبات على الكشف المبكر وتم إكتشاف السرطان في مراحله المبكرة تماثلن للشفاء ولم يتعرضن لعلاجات قوية وقاسية مثل العلاج الكيماوي والإستئصال النهائي ولكن هو ليس مثالي آبدًا فقد لا يكون قادرا على إعطاء نتيجة نهائية وبالتالي فلا بد من إجراء فحوصات أخرى.



يقرر الطبيب العام إو النسائية عادة أن تتعرض المريضة لفحص الماموجرام عند وجود الأعراض التالية :

كتلة معينة في أي منطقة بالثدي أو تحت الإبط



ألم في الثدي

تغير في شكلة الحلمة أو الألم أو تغير في شكل الجلد أو أي إفرازات

سماكة في جلد الثدي

تغير في حجم الثدي

الفحوصات المخبرية

في حالة الشك في وجود سرطان ثدي من قبل الطبيب جراء العلامات التي ذكرناها سابقًا أو من معلومات أخذها من المريضة لا بد من فحص مستقبلات الهرمونات Hormone receptor test ، وكذلك فحص HER2 وأذا كان متوافرا الفحص الجيني ل BRCA وعادة في حالة إكتشاف سرطان فإن الفحوصات المخبرية تعطي الطبيب المعالج توجها لنوع العلاج المناسب للمريضة