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حوادث

اليوم.. محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
احمد دومة
احمد دومة
أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بقضية أحداث مجلس الوزراء.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

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