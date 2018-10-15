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برلمان

أبو العلا: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا تهدف لبناء جسر من التواصل بين البلدين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:01 م
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
فريدة محمد - أمينة الدسوقي
أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا تأتي فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الروسية وبناء جسر من التواصل بين البلدين خلال الفترة الماضية والتأكيد من الجانب الروسى على أن مصر هى حجر الزاوية فى الشرق الأوسط.

وأضاف أبوالعلا فى بيان صحفى له أن تلك الزيارة ستشهد تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فى مجال الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمنطقة الصناعية المصرية الروسية بمصر خاصة بعدما حقق الاقتصاد المصرى خطوات كبيرة على طريق الاستقرار والنمو والانطلاق، وأصبحت مصر جاذبة للاستثمار بكل المعايير.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن تلك الزيارة تمثل نقلة جديدة فى العلاقات المصرية الروسية والتعاون الاقتصادى فى الفترة المقبلة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

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