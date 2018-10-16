ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مرور الجيزة: تكثيف التواجد الأمني لمنع التكدسات المرورية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، شن حملاتها الأمنية على الطرق والميادين بالقطاع، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة شن حملات مرورية وحل كافة القضايا المتعلقة بالمشكلات المرورية.

فيما ينتشر رجال المرور علي مدار الساعة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لحل مشكلات التكدسات المرورية.

كما تشن الادارة حملات مرورية برئاسة اللواء علاء متولي مدير إدارة مرور الجيزة، في إطار التأكد من ضبط تعريفة السيرفيس، ومنع الانتظار في الاماكن الحيوية والهامة.

ترشيحاتنا

أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي على تصريح ترامب بشأن عزله

كيف تتعامل الولايات المتحدة مع تركة الربيع العربي في عهد أوباما.. ناشيونال إنترست تحذر: إدارة ترامب بحاجة إلى تغيير سياستها في المنطقة.. والهجرة والإرهاب لا يزالان يهددان أوروبا وأمريكا

وفاة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت

اليوم.. القراءة الحرة بمكتبة الإسكندرية في ذكرى افتتاحها

مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات بيع النادي إلى ولي العهد السعودي

فيديو جراف.. قصة أكبر مصفف شعر في العالم عمره 107 أعوام

طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية

لاعب المقاولون: حسام غالي يشبه راموس وكان سببا في رحيلي عن الأهلي.. فيديو

العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور

حارس السعودية: هدف العراق ضريبة طريقة لعبنا المنظمة

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي على المجرى الملاحي ببورسعيد

أستراليا تلمح إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

طريقة إعداد سلطة تركي وسلامي صحية
شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى
عدلي القيعي: لم ننجرف لضم حسين الشحات للأهلي.. فيديو
طريقة عمل فرايد رايس
عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟