مرور الجيزة: تكثيف التواجد الأمني لمنع التكدسات المرورية

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، شن حملاتها الأمنية على الطرق والميادين بالقطاع، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة شن حملات مرورية وحل كافة القضايا المتعلقة بالمشكلات المرورية.



فيما ينتشر رجال المرور علي مدار الساعة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لحل مشكلات التكدسات المرورية.



كما تشن الادارة حملات مرورية برئاسة اللواء علاء متولي مدير إدارة مرور الجيزة، في إطار التأكد من ضبط تعريفة السيرفيس، ومنع الانتظار في الاماكن الحيوية والهامة.