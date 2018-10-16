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اقتصاد

وزير التموين: مهتمون بالمناطق اللوجيسيتية لدعم التجارة الداخلية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك اهتماما لدي وزارته بإنشاء مناطق لوجيستية باعتبارها أحد الخطوات لدعم التجارة الداخلية.

وقال " المصيلحي" في تصريحات له، إن الوزارة تعمل علي توفير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن تلك المناطق ستعزز توافر السلع باسعار تنافسية وتقلل الفجوة بالأسواق.

وأشار وزير التموين إلي أنه تم التعاقد علي الدواجن حتي عام 2019 مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي لتلك السلعة يكفي لنصف عام مقبل.

وأوضح " المصليحي" أن الوزارة تسعي لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية مع ترشيد عمليات الاستيراد من الخارج بما يتوافق مع مقتضيات الأمن القومي والإنتاج المحلي

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وزير التموين: مهتمون بالمناطق اللوجيسيتية لدعم التجارة الداخلية

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