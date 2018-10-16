تكريم الفائزين في ختام بطولة مصر المفتوحة للروبوت وسط أجواء احتفالية

اختتمت امس فعاليات مسابقة أكبر بطولة للروبوتات (بطولة مصر المفتوحة للروبوت) في مجمع الإبداع التكنولوجي بمدينة برج العرب في الإسكندرية ، وهي البطولة المؤهلة لبطولة الروبوتات العربية تحت رعاية وزارة الاتصالات و دعم Infinix للهاتف المحمول المتميزة بالهواتف الذكية والتي تحرص على دعم التطور التكنولوجي لدى الشباب لمواجهة هذا المستجدات المستمرة .





شارك في البطوله 61 فريقا من شباب مصر تنافسوا من خلال أربعة مسابقات اظهرت مدي الحرفيه والتقدم التكنولوجي لشبابنا وقدرتهم على مواكبه العصر الحديث للنهوض بمصرنا في مختلف المجالات التي تعتمد علي التطور التكنولوحي.





شارك في تسليم الجوائز هنري بارك مدير العلامة التجارية لإنفينيكس مصر الذي أكد ان انفينيكس هي علامة ذكية متميزة من Transsion holdings المصممة للأجيال الشابة التي ترغب في عيش أسلوب حياة ذكي، تلتزم Infinix ببناء تكنولوجيا متطورة وتصميم ديناميكي أنيق ، تم تصميم الأجهزة الذكية من Infinix خصيصًا للشباب الذين يرغبون في التميز، وان الشركة تهتم بمستقبل الشباب ومطالبهم، وتمنى لجميع اللاعبين أن يتعلموا من بعضهم البعض، وأن يقاتلوا من أجل أحلامهم.





اختتمت فعاليات البطولة والتكريمات بحفل مبهر من تنظيم ميديا ميوزيك شهد العديد من العروض المبهرة من الفاير شو والليزر وعرض عالمي للساحر كريس المصري وابانوب فليكس بالإضافة الي عروض متنوعة تعبر عن ثقافات المجتمع المصري والذي شهد تفاعلا حادا من الحاضرين خاصة خلال تكريم الفائزين وتوزيع الدروع والكؤوس عليهم وسط أجواء حماسيةاشعلت هتافات الحضور، حيث تاهل ١٧ فريقا للمشاركة بالبطوله العربية القادمة بالكويت حيث حصل هلى المركز الأول كلا من

١)فرق السومو

vamous team

٢)فرق تتبع الخط مبتدئ

Hemmx tornado

٣)فرق تتبع الخط متقدم

cybrog





٤)فرق جمع الكرات مبتدئ

master robots

٥)فرق جمع الكرات متقدم

Techno space

٦)مسابقة ابتكار