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برلمان

سياحة البرلمان تعقد اجتماعا لوضع خطة عملها..الأحد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد إجتماعا لها يوم الاحد المقبل 21 أكتوبر، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع.

وأشار "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر ان يتم تقسيم اعضاء اللجنة الى مجموعات، بحيث تقوم كل مجموعة متجانسة باختيار موضوع واحد تقوم بدراسته م نكل الجوانب، ومن لديه أفكارا يقوم بتقديمها.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه سعيد تقديم طلب الإحاطة الذى تقدم به خلال دور الإنعقاد الثالث بشأن خسائر شركة مصر للطيران وكيفية تحويلها خسائرها إلى أرباح خلال الفترة المقبلة.

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