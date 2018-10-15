طبيب بمستشفى المطرية يفجر مفاجأة حول وفاة الطبيبة سارة أبو بكر.. فيديو

روى الدكتور محمد حسن، الطبيب بمستشفى المطرية، شهادته في حادثة وفاة طبيبة تدعى سارة أبو بكر داخل المستشفى، قائلا:" كنت نبطشي يوم وفاة الدكتورة سارة وكنت متواجد في رعاية القلب، وتلقيت اتصال لاستدعائي للتأكد من حالة الوفاة".



وأضاف " حسن " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" كانت الطبيبة في حالة تشنج، ويدها اليسرى مضمومة على صدرها، ويدها اليمنى تغطي منطقة العين، وكان هناك آثار حرق في منطقة الفخذ الأيسر، وزمايلها قالوا لي انهم وجدوها ممسكة بالدش في يدها اليمنى ومتخشبة وواقعة على الأرض".



وتابع:" طلب مني أحد مسئولي المستشفى كتابة سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية في التقرير، ولكنني كتبت التقرير على النحور التالي « جثة هامدة وتبين فقدان العلامات الحيوية وهناك شق أسود طوله 7 سنتيمتر في الفخذ الأيسر ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة»"، مضيفا:" الجثة لم تكن في حالة تفحم ونستبعد وجود ذبحة صدرية".

