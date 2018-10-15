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اقتصاد

رئيس الجمارك: استراتيجية لإعادة هيكلة المصلحة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة بدأت فعليا في تطبيق استراتيجية تطوير العمل من خلال تطوير التشريعات الجمركية وصدور القرار الجمهوري الخاص بالتعريفات الجمركية الجديدة.

وأضاف " نجم" في تصريحات له اليوم، أن التعديلات الأخيرة راعت التشوهات وواكبت المتغيرات العالمية وهو ما يعزز جذب الاستثمار الأجنبي لمصر.

ذكر "نجم" أن وزارة المالية انتهت من حسم قانون الجمارك الجديد والذي يراعي التطورات الجديدة، مؤكدا أن الجهات المعنية بمجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والعدل والنقل ممثلة في ذلك القانون.

وأوضح أن  وزارة المالية عرضت مشروع القانون للحوار المجتمعي من المختصين والخبراء لإبداء الرأي فيه قبل احالته للبرلمان.

وأكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن خفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية وتقسيط الجمارك عليها والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهرب الجمركي كما سيتم إصدار لائحة تنفيذية جديدة لقانون الجمارك عقب صدور القانون وحوكمة المنافذ لحماية حدود الدولة .

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