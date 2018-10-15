أسوان تشهد إطلاق الدفعة الأولى من ذريعة سمك البلطى.. فيديو وصور

دائمًا تمثل محافظة أسوان مصدر للخير لكافة محافظات الجمهورية، وذلك لما تمتلكه من مقومات إقتصادية هائلة سواء من الثروات السمكية أو التعدينية.



وفى سبيل ذلك يستعرض " صدى البلد " جهود تنمية الثروة السمكية داخل مسطح بحيرة ناصر التى تعتبر وتمثل المخزون الاستراتيجى لمصر من الإنتاج السمكى، وخاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العائد الاقتصادى المردود منها.



ومن جانبه أكد المهندس جمال عبدالحكيم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية أن هيئة الثروة السمكية بأسوان قامت أمس الأحد بإطلاق الدفعة الأولى من ذريعة سمك البلطى من مفرخ صحارى والتى تتراوح أعدادها ما بين 5 إلى 7 ملايين وحدة ذريعة.



وأشار المهندس جمال عبد الحكيم فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن هذه الكميات من وحدات الذريعة تم توزيعها على جمعيات الصيد الأربعة العاملة بنطاق بحيرة ناصر، بجانب شركة مصر / أسوان لصيد الأسماك وذلك فى الأماكن التى يوجد بها كمية قليلة من الأسماك حتى يتم بذلك تحقيق التنمية المنشودة من الثروة السمكية داخل مسطح بحيرة ناصر.



وأضاف عبد الحكيم بأن هذه الذريعة التى تم إطلاقها كانت تحت إشراف لجنة مشكلة من المسطحات المائية وجمعيات الصيد وهى متخصصة فى عملية الإطلاق والأقلمة للعمل على الوصول للتنمية المطلوبة لزيادة إنتاج البحيرة من الثروة السمكية.



وتابع مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية بأن فترة إطلاق الذريعة تستغرق حوالى شهر كامل ويتراوح إجمالى عدد الذريعة التى سيتم إطلاقها خلال هذه الفترة ما بين 15 إلى 20 مليون وحدة ذريعة وذلك بمفرخى صحارى وجرف حسين.



وأضاف بأن هذه الذريعة تم إطلاقها خلال مرحلة التفريخ فى الموسم المخصص لها والذى يكون فى الفترة من شهر مارس وينتهى فى شهر سبتمبر حيث يصل وزن الذريعة الواحدة بعد هذه الفترة من 5 جرامات وما يزيد على هذا الحجم ويتم خلال أكتوبر إطلاقها فى مسطح البحيرة على دفعات متتالية.

