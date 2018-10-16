برلماني: فرض عقوبات على مستخدمي مكبرات الصوت أثناء القيادة

قال النائب صلاح عيسي عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أن هناك استهتار من بعض أفراد الشعب المصري، وشعور باللامبالاه في إحداث ضوضاء أو إزعاج في الشارع.



وأشار عيسي غي تصريح خاص لـ"صدي البلد" إلي أنه توجد عادات سيئة متأصلة لدي أصحاب التكاتك والدراجات النارية وأحيانا سائقي العربات، وهي استخدام مكبرات الاصوات اثناء القيادة وزيادة مستوي الصوت لأعلي حد، مؤكدا علي وجود عقوبات صارمة لهؤلاء.



وأضاف عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، أن وزيرة البيئة تعمل جاهدة للحفاظ علي البيئة، من خلال العمل على تغيير قانون البيئة، مشيرا إلى أن تشديد الغرامات والعقوبات الخاصة لمحدثي الضوضاء، خير دليل علي ذلك، فالضوضاء من المشاكل التي تؤثر علي الإنسان ذهنيا وجسديا ونفسيا واجتماعيا ايضا.

