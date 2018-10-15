شقيق طبيبة المطرية: رفضنا تحقيق النيابة علشان جثتها ما تتشرحش.. فيديو

قال مصطفى أبو بكر، شقيق الطبيبة المتوفاة في مستشفى المطرية إن "جسد أختي كان سليما ما عدا آثار الحرق في فخذها الأيسر، وهي لم تمت بذبحة صدرية أو هبوط في الدورة الدموية ".



وأضاف " أبو بكر " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" رفضنا فتح تحقيق النيابة للوقوف على أسباب الحادث علشان أختي ماتتشرحش، ودي امانة ورجعت لربها وإحنا راضيين بقضاء الله".



وتابع:" وكيل نيابة المطرية حاول إقناعي بالتحقيق في الواقعة ولكننا رفضنا التحقيق حتى لا تخضع شقيقتي للتشريح في الطب الشرعي".

