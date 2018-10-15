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البترول: 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا من حقلي الجيزة والفيوم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:10 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن شركة "بي بي" ، تبدأ انتاج الغاز من حقلي الجيزة ، والفيوم في نهاية العام الجاري.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، ان إنتاج حقلي الجيزة والفيوم سيكون بسعة 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا وستزيد إلي 700 مليون قدم.

وأوضح أن المهندس طارق الملا وزير البترول أكد ان الشركات الأجنبية شريك استراتيجي للدولة المصرية ، مضيفا ان هناك برامج تنمية من أجل زيادة الإنتاج .

وأكد أنه تم توقف استيراد الغاز من الخارج ، موضحا ان الهدف الحقيقي هو تلبية جميع الاحتياجات ، منوها الى أن عام 2020 هو عام الفائض للدولة المصرية .

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