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اقتصاد

الجمارك: تركيب 87 جهازا للفحص بالأشعة علي المنافذ لتيسير إجراءات الإفراج

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه جرى تركيب 87 جهاز للفحص بالأشعة علي مستوي المنافذ الجمركية، ضمن الاجراءات الخاصة بتيسير العمل الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع مع فحصها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

وأشار " نجم" في تصريحات له اليوم، إلى أنه تم التعاقد علي تركيب 100 جهازا كمرحلة أولي و 46 جهازا آخرا كمرحلة ثانية لتغطية المطارات والمنافذ.

وأوضح " نجم" أن المصلحة تعاقدت مع شركة"mts"، لتطوير ١٩مركز لوجستي للوصول للنافذة الواحدة وإنه سيتم البدء بالمنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة فى يناير القادم ، ويتبعها بورسعيد فى أبريل ثم دمياط لتسهيل العمل الجمركي، بالاضافة لتيسير عملية الصداد الالكتروني وقبول المستندات الخاصة بالشركات وفقا لاستراتيجية التطوير الخاصة بالمصلحة.

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