قيادى بمستقبل وطن يناشد وزير الشباب والرياضة بسماع شكاوى أعضاء الصفا بالجيزة

أكد عمرو عرفات العدوي القيادي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن مركز شباب الصفا معطل ويدخل عامه الرابع دون أن يستفيد منه أعضاء المركز ولا أسرهم ومعاناة عضو المركز الذي يحافظ على تجديد عضويته سنويا دون أدني استفادة من المركز وأنشطته بالإضافة إلى رفع قيمة غرامات التأخير ورفع الإشتراكات دون سبب واضح.



وأوضح العدوي فى بيان صحفى له أنه خلال جوالات الماراثون الإنتخابي لانتخابات المركز يشعر بالخجل عندما يجتمع مع الاعضاء وشباب المركز في الشوارع والكافتيريات لعرض برنامجه الانتخابي ، مشيرا إلى أنه وجد حالة كبيرة من الاستياء والتذمر من الكثير من أعضاء المركز نتيجة الوعود المتكررة غير الصادقة من ادارة المركز على مدار سنتان بإفتتاح المركز دون جدوى بالإضافة إلى رفع غرامات التأخير.



وأضاف العدوى ان هناك افكار ومقترحات خارج الصندوق خرجت من الأعضاء غالبيتها قابل للتنفيذ وبدون تكاليف كل ما تحتاجه تلك المقترحات إنصات السيد الوزير ، قائلا:"ولولا أننا نجد أن الوزير الجديد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نشط وديناميكي ما كنا لنعرض عليه هذا".



واختتم العدوي أن قرابة 80 ألف عضو أصابوا بالملل والتعاسة نتيجة ثلاث سنوات من الإغلاق وأحلام مهملة وأنشطة رياضية معطلة ووعود غير محققة ، مناشدا بعمل زيارات دورية للمركز من قبل الوزارة ونشرها على صفحة الوزارة للتفاعل مع جمهور اعضاء المركز والتقرب منهم وايضا عدم السماح لأحد بالزج باسم الوزارة بعمل زيارات وهمية وخداع الأعضاء والتنصل من المسئولية.

