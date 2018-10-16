بيطري عن حظر بيع الطيور الحية: ستباع في السوق السوداء

قال الدكتور شفيق وهب الله موسى، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين السابق، إن قرار منع تداول الطيور الحية في الأسواق سليم والهدف منه منع انتشار الأمراض، لكن في التطبيق العملي لا يوجد كوادر أو مجازر لتستوعب ذبح ملايين الطيور في المحافظات.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المُذاع عبر فضائية "ltc": أن هناك ثقافة مجتمعية قد تحول بين القرار والتطبيق على أرض الواقع"، موضحًا "المواطن بيحب يشوف الفرخة حية أمامه، ولا يفضل أن يشتري فرخة مجمدة لأولاده".



وأشار إلى أن هناك نقص في الثلاجات، والكوادر البيطرية التي تستطيع ضبط الأسواق، لافتًا إلى أن القرار سيترتب عليه إنشاء سوق سوداء لبيع الطيور الحية، نحن في غنى عنها.





