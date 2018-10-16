محافظ البحر الأحمر يترأس وفد مصر إلي جمهورية صربيا

أبدي نائب رئيس الوزراء و وزير خارجية الجمهورية الصربية إيفيتسا داتشيتش ترحيبه بزيارة الوفد المصرى برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مؤكدا علي العلاقات القوية التي تربط مصر بصربيا.



وقال خلال لقائه بالوفد المصرى ان حكومته تسعي لإقامة علاقات قوية مع مصر بإعتبارها قلب العالم العربي مؤكدا علي ان العلاقات بين الدولتين ضاربة في أعماق التاريخ وذلك في إشارة الي اشتراك جوزيف تيتو رئيس يوغوسلافيا مع الرئيس جمال عبد الناصر في تأسيس منظمة عدم الانحياز .



كما أبدي نائب رئيس الوزراء موافقته المبدئية علي نظر حكومته في الطلبات التي أعلن عنها اللواء احمد عبد الله في كلماته حول تسهيل حصول المصريين علي تأشيرة دخول جمهورية الصرب وكذلك تسهيل حصول الطيران الشارتر المصرى علي تراخيص الهبوط والإقلاع .



ومن جانبه رحب محافظ البحر الاحمر بنائب رئيس الوزراء و وزير الخارجيه و وزراء التجاره والصناعة ورئيس مدينة ياجودينا مضيفا ان توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة مرسي علم ومدينة ياجودينا تمثل انطلاقة قوية لبداية تعاون قوى بين الدولتين في مجال صناعة السياحة والطيران .



وخلال لقاء الوفد المصرى الذي ضم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومستثمرى السياحة والتجارة والرياضة بالبحر الاحمر وشرم الشيخ وممثلي القطاعات المختلفة المذمع توقيع الإتفاقية بشأنها اكد وزير التجارة والسياحة والاتصالات ان صربيا تطمح في زيادة التبادل التجاري والسياحي بين الدولتين وطلب بضرورة قيام الحكومة المصرية بفتح مكتب للتمثيل التجارى بالعاصمة الصربية بالجراد..



وأكد ان حكومته واجهت العديد من المشكلات بشأن منح التأشيرات لبعض الدول الاخري حيث كان يتم إستغلالها لدخول الدول الأوروبية ومع ذلك اكد انه نظرا لقوة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا فانه سوف ينظر في إصدار المزيد من التسهيلات للمواطنين المصريين للدخول الي صربيا.



وطالب اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بتسيير رحلات مباشرة من المطارات الصربية الي مطارات الغردقة ومرسي علم والقاهرة لتسهيل انتقال السائحين بين الدولتين.. خاصة وان حركة السياحة القادمة من صربيا تصل الي ٤٠ الف سائح فقط وهو الامر الذي يحتاج الي جهود مكثفة لزيادة هذه الأعداد .



هذا وقد إتفق الجانبين المصرى والصربي علي تشكيل لجنة لدراسة سبل تنفيذ زيادة أوجه التعاون السياحي والتجارى والرياضي بين البلدين ومتابعة بنود الإتفاقية.