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أحمد موسى يشيد بيقظة الأمن المصري

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بيقظة قوات الشرطة عندما قام أحد الأشخاص بتصوير لحظة وضع المتهمين منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل، والفخراني، في سيارة الترحيلات للذهاب إلى محبسهم.

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن أحد ضباط الشرطة لاحظ وجود شخص يقوم بالتصوير من أعلى للحظة دخول الثلاثة إلى عربة الترحيلات؛ فتوجه على الفور لمعرفة هويته.

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